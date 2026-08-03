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ИА Регнум

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ВС России за сутки уничтожили 651 беспилотник и семь авиабомб ВСУ

ВС России за сутки уничтожили 651 беспилотник и семь авиабомб ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки в зоне спецоперации сбили 651 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), семь управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов системы HIMARS американского производства.

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