ВС России за сутки уничтожили 651 беспилотник и семь авиабомб ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки в зоне спецоперации сбили 651 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), семь управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов системы HIMARS американского производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии