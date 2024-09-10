Временные ограничения в столичных аэропортах сняли

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Временные ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, которые вводились в целях безопасности, сняли, сообщил 10 сентября официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем канале в Telegram.
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