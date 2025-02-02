CBS предоставит властям США полный текст интервью Харрис из-за расследования

Global Look Press//Jemal Countess - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский телеканал CBS News передаст Федеральной комиссии по связи США (FCC) полную стенограмму интервью бывшего вице-президента Штатов Камалы Харрис, данного в октябре 2024 года, в связи расследованием.
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