Вы знали, что последний портрет последнего русского императора был написан Кустодиевым?Борис Кустодиев.
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