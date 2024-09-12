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"Бывало и получше, но ничего": как жил Николай Сванидзе в последние месяцы

"Бывало и получше, но ничего": как жил Николай Сванидзе в последние месяцы

Журналист "МК" и член СПЧ Ева Меркачева была близко знакома с Николаем Сванидзе. Она дала понять, что в последнее время телеведущий тяжело болел, даже был в состоянии комы, после которой долго восстанавливался.

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