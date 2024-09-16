Украина обстреляла Белгород и область. Есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что восемь человек ранены в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
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