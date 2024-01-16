Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог Межевич сравнил выдворяющую пенсионеров Латвию с «бешеной собакой»

Политолог Межевич сравнил выдворяющую пенсионеров Латвию с «бешеной собакой»

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал в беседе со «Звездой», что власти Латвии пытаются создать моноэтничное общество, обрекая государство на гибель.

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