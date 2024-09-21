. В прошлом месяце Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило, что в школьных учебниках для восьмого класса, дабы «восстановить историческую справедливость», исправлена шестая глава.
«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
эрдоган ширинку расстегивает....
Ответить
17 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если так далее будет продолжаться, то обнаружим, что англосаксы "самые гуманные" в мире! Эти наглосаксы "освободили" индейцев (могикан), да так "здорово", что от индейцев почти ничего не осталось! Только идиоты могут поверить в эту ахинею созданную русофобии и всякими соросами! Да что здесь можно говорить, эти пиндосы и остальные проститутки "белого дома" обосновавшиеся в гейропе под знаменем откровенных пидоров "готовятся" к войне с ВЕЛИКОЙ РОССИЕЙ! Ну ну! Ни раз РОССИЯ отламывала им "люлей", но эти мрази как всегда лезли и лезут из под тишка, на враньё, воровстве, грабеже, убийстве мирного населения, за что эти мрази даже ни разу не извинились, "исключительные" бл....! А сейчас переписывают всем кому ни попадя историю, а идиоты в лице этих недогосударств им в этом потворствуют! Как сказано в Библии -".... все тайное станет явным ...." , поэтому конец этому людоненависнеческому зверью за....да предначертан!
Ответить
17 час.
Юрий Золотарев
Все МРАЗИ пускай идут... лесом! Кто не хочет думать, не ищет правды - дружно идут НАХН!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии