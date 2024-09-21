«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

МП

Михаил Пантюхин

Если так далее будет продолжаться, то обнаружим, что англосаксы "самые гуманные" в мире! Эти наглосаксы "освободили" индейцев (могикан), да так "здорово", что от индейцев почти ничего не осталось! Только идиоты могут поверить в эту ахинею созданную русофобии и всякими соросами! Да что здесь можно говорить, эти пиндосы и остальные проститутки "белого дома" обосновавшиеся в гейропе под знаменем откровенных пидоров "готовятся" к войне с ВЕЛИКОЙ РОССИЕЙ! Ну ну! Ни раз РОССИЯ отламывала им "люлей", но эти мрази как всегда лезли и лезут из под тишка, на враньё, воровстве, грабеже, убийстве мирного населения, за что эти мрази даже ни разу не извинились, "исключительные" бл....! А сейчас переписывают всем кому ни попадя историю, а идиоты в лице этих недогосударств им в этом потворствуют! Как сказано в Библии -".... все тайное станет явным ...." , поэтому конец этому людоненависнеческому зверью за....да предначертан!