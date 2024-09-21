СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Грибанов
    👍Любовь и коммунис...
  • Aнатолий Райков
    Это себя жидом считаешь?Ты даже Русский язык коверкать не умеешь,а берёшься за это дело.Бьёшь себя в грудь и считаешь...Зачем пятая колон...
  • Алексей Тан
    У крыс и жидов (евреев)... подобной фамилии нет!... ЖИДЫ... ни когда, ни какого отношении к ВЕЛИЧАЙШЕМУ народу мира.....Зачем пятая колон...

«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

. В прошлом месяце Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило, что в школьных учебниках для восьмого класса, дабы «восстановить историческую справедливость», исправлена шестая глава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
эрдоган ширинку расстегивает....
Ответить
17 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если так далее будет продолжаться, то обнаружим,  что англосаксы &quot;самые гуманные&quot; в мире! Эти наглосаксы &quot;освободили&quot; индейцев (могикан), да так &quot;здорово&quot;, что от индейцев почти ничего не осталось! Только идиоты могут поверить в эту ахинею созданную русофобии и всякими соросами! Да что здесь можно говорить, эти пиндосы и остальные проститутки &quot;белого дома&quot; обосновавшиеся в гейропе под знаменем откровенных пидоров &quot;готовятся&quot; к войне с ВЕЛИКОЙ РОССИЕЙ! Ну ну! Ни раз РОССИЯ отламывала им &quot;люлей&quot;, но эти мрази как всегда лезли и лезут из под тишка, на враньё, воровстве, грабеже, убийстве мирного населения, за что эти мрази даже ни разу не извинились, &quot;исключительные&quot; бл....! А сейчас переписывают всем кому ни попадя историю, а идиоты в лице этих недогосударств им в этом потворствуют! Как сказано в Библии -&quot;.... все тайное станет явным ....&quot; , поэтому конец этому людоненависнеческому зверью за....да предначертан!
Ответить
17 час.
Юрий Золотарев
Все МРАЗИ пускай идут... лесом! Кто не хочет думать, не ищет правды - дружно идут НАХН!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх