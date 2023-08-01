Театр абсурда

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КОГО СМОГЛИ, ПОХОРОНИЛИ: ВСУ ИСПОЛЬЗУЮТ МЁРТВЫХ СОЛДАТ КАК ОРУЖИЕ

КОГО СМОГЛИ, ПОХОРОНИЛИ: ВСУ ИСПОЛЬЗУЮТ МЁРТВЫХ СОЛДАТ КАК ОРУЖИЕ

ФОТО: MYKOLA MYALSHYKOV/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS ВАДИМ ЕГОРОВ Украинские пропагандисты любят говорить, что "ваших орков в канавах доедают собаки, а наших захисников хоронят с почестями".

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