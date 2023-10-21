Системные требования Alan Wake 2 на ПК ужасают Разработчики грядущего приключен...

Системные требования Alan Wake 2 на ПК ужасаютРазработчики грядущего приключенческого экшена от третьего лица Alan Wake 2 из студии Remedy опубликовали подробные системные требования для своего проекта, и они, мягко говоря, ужасают.
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