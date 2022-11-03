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Фоссесхолм о Степановой: «У нас очень разный набор ценностей и точки зрения на различные вещи. Ее соцсети не для меня»

Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм высказала мнение о медийной активности олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой.

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