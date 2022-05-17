Ассоциация фармпроизводителей ЕЭАС о снижении рисков дефектуры лекарственных препаратов

В рамках российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко прошло пленарное заседание по антикризисным мерам в регулировании отрасли, на котором Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского Экономического Союза Алексей Кедрин выступил с инициативами, направленными на развитие отечественного фармацевтического производства в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, а также на снижение риска дефектуры лекарственных препаратов: В целях развития ….