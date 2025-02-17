Место, где рядом полет вдохновения и ремесло: выпускники Хорового училища имени Глинки рассказали, с чего началась их любовь к творчеству

Сейчас здесь учатся 170 талантливых ребят. 22 февраля в училище пройдет День открытых дверей, который обещает стать общедоступным праздником музыки Многообещающее будущее Иван Триль, заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Хоровом училище, – пример того, как любовь к музыке и управленческий талант могут создать уникальную профессиональную траекторию.