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Петербургский дневник

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Место, где рядом полет вдохновения и ремесло: выпускники Хорового училища имени Глинки рассказали, с чего началась их любовь к творчеству

Место, где рядом полет вдохновения и ремесло: выпускники Хорового училища имени Глинки рассказали, с чего началась их любовь к творчеству

Сейчас здесь учатся 170 талантливых ребят. 22 февраля в училище пройдет День открытых дверей, который обещает стать общедоступным праздником музыки Многообещающее будущее Иван Триль, заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Хоровом училище, – пример того, как любовь к музыке и управленческий талант могут создать уникальную профессиональную траекторию.

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