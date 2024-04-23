Сальдо: Русские жители Киева попросили ВС РФ ударить по местным телевышкам

Геннадий Бережнов

Уже и из "У" просят сложить телевышки, но наша власть не такая! В Киев как на парад съезжаются все западные правители, но мы не можем их тронуть, а то что скажут на Западе. Ущербная политика ведёт к большим потерям наших бойцов и за это нужно отвечать! Уже завезли ракеты дальнего боя по тем же тоннелям и ж\д мостам, но что вы их трогать нельзя. А ими и будут долбить по мосту.