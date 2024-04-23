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Закон и Порядок

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Сальдо: Русские жители Киева попросили ВС РФ ударить по местным телевышкам

Сальдо: Русские жители Киева попросили ВС РФ ударить по местным телевышкам

Автор: Артем Верейкин Фото: Pixabay 22 апреля 2024, 21:04 — Общественная служба новостей — ОСН Русские жители крупных городов Украины, включая Киев, Одессу и Николаев, попросили вооруженные силы России уничтожить местные телевышки, как это прежде произошло в Харькове.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Уже и из &quot;У&quot; просят сложить телевышки, но наша власть не такая! В Киев как на парад съезжаются все западные правители, но мы не можем их тронуть, а то что скажут на Западе. Ущербная политика ведёт к большим потерям наших бойцов и за это нужно отвечать! Уже завезли ракеты дальнего боя по тем же тоннелям и ж\д мостам, но что вы их трогать нельзя. А ими и будут долбить по мосту.
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