Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шеф ЦРУ в Москве: С чем «личный разведчик Трампа» прилетал к Путину — что говорят западные СМИ и что — Скотт Риттер

Шеф ЦРУ в Москве: С чем «личный разведчик Трампа» прилетал к Путину — что говорят западные СМИ и что — Скотт Риттер

«Запад проиграл. Теперь вопрос в том, как Соединенным Штатам выйти из сложившейся ситуации, сохранив лицо» Константин Ольшанский На фото: директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Фото: Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС) Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию пытались замаскировать всеми способами.

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