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Bloomberg: Китай запретил поставки БПЛА, имеющих решающее значение для конфликта на Украине

Bloomberg: Китай запретил поставки БПЛА, имеющих решающее значение для конфликта на Украине

Китайские производители по приказу государственных чиновников недавно начали существенно ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, используемых для создания беспилотных летательных аппаратов, которые используются как для собственных нужд Запада, так и для отправки на Украину.

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