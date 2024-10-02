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Зарисовка: общественный транспорт и "ценные иностранные специалисты"

Зарисовка: общественный транспорт и "ценные иностранные специалисты"

На прошлой неделе во Всеволожском районе (Ленобласть) произошло некрасивое событие - водитель высадил двух школьников.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаков вместе с лоббистами и защитниками гнать на хрен в аулы таджикии.
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20 час.
Юрис Хартманис
Пионеров высадили и все?водила в шоколаде хоть?
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14 час.
НК
Наталья Котельникова
Постоянно нищие, тупые и грязные зверьки, вдруг, по воле наших предателей -лоббистов завоза этого зверья, вдруг оказались вершителями судеб русских людей с возможностью доступа к огромному количеству денег, каждый день они воруют наши деньги за поездки, каждый день доход и только в их пользу!!! Ну господа правители, вы такие же воры.
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10 час.

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