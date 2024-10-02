Зарисовка: общественный транспорт и "ценные иностранные специалисты"

НК

Наталья Котельникова

Постоянно нищие, тупые и грязные зверьки, вдруг, по воле наших предателей -лоббистов завоза этого зверья, вдруг оказались вершителями судеб русских людей с возможностью доступа к огромному количеству денег, каждый день они воруют наши деньги за поездки, каждый день доход и только в их пользу!!! Ну господа правители, вы такие же воры.