Семьи инвалидов-участников спецоперации из Ленобласти смогут получить субсидии на жилье

Также выплаты гарантированы близким погибших военных Комитет по ЖКХ Ленинградской области представил проект областного закона, который подразумевает предоставление субсидий на приобретения недвижимости жителям региона.
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