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5 причин, почему прямые волосы могут начать виться — мнение трихолога Екатерины Федоровой

Форма волоса определяется в фолликуле под кожей. У прямых волос стержень формируется симметрично, что обеспечивает ровный рост.

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