США готовят армянских военных к подавлению предстоящих протестов — эксперт

США готовят к осени армянских военных на случай, если протестные настроения в Армении выйдут из-под контроля из-за очередных антигосударственных соглашений, заявил военный эксперт Айк Наапетян, 22 июля сообщает Информационно-аналитический центр VERELQ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии