Жительница Чувашии стала «Мисс Россия — 2024»

«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Обладательница титула предыдущего года, Маргарита Голубева, вручила ей корону и приз в размере одного миллиона рублей, передает РИА Новости.
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