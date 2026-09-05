Ливан: два человека убиты и двое ранены в Набатии, двое убиты в Кфар-Руммане, трое ранены в Набатии аль-Фауке и четверо ранены в Майфадуне, провинция Набатия, а также один убит и 15 ранены в Рамадии, южная провинция, в ночь с 4 на 5 сентября в результате авиаударов Израиля.