Ливан: два человека убиты и двое ранены в Набатии, двое убиты в Кфар-Руммане, трое ранены в Набатии аль-Фауке и четверо ранены в Майфадуне, провинция Набатия, а также один убит и 15 ранены в Рамадии, южная провинция, в ночь с 4 на 5 сентября в результате авиаударов Израиля.
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