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Трюк Банковой на фоне киевских пожаров: Зеленский с легкостью предал Уиткоффа с Кушнером

Трюк Банковой на фоне киевских пожаров: Зеленский с легкостью предал Уиткоффа с Кушнером

Трюк Банковой на фоне киевских пожаров: Зеленский с легкостью предал Уиткоффа с Кушнером Кто и зачем слил секретную информацию о срочной поставке Украине ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM в течение 3-х дней «тишины» Радомир Маркуш На фото: AIM-9 Sidewinder (Фото: Timm Ziegenthaler/Stocktrek Images/ТАСС) Ночь (на 8 сентября) для бандеровцев выдалась неспокойная, и это еще мягко сказано.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Иванютин
Сергей Иванютин

Тупорылые комментаторы, вроде Стефании, не могут включить мозг, ибо его нет, и подумать, 3 дня тишины для ненасения ударов по Кукуеву, а не по логистическим маршрутам. У тугодумов самолеты для этих ракет находятся прямо в Кукуеве и ракеты доставили к ним по канализации.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

"Шоу комедиантов в соцсетях" - так можно охарактеризовать "логистику 3-х дней" с поставкой английских ракет "воздух-воздух" и радостными отчётами о числе сбитых целей.
Следует понять что "дефицитные ракеты AIM-120" могут сбивать только БпЛА, да, с реактивными двигателями, но просто следует соотнести цену и сразу станет понятно - это раззорение, хотя для тех, кто "пилит" финансирование вооружённого противостояния, вполне нормально.

Профиль пользователя Валентина Чурсина
Валентина Чурсина

Укро-паразит и англичанин Иди Пёрдним придумали как рассорить Россию и США. Они с имитировали подрыв аэропорта в Киеве. Заранее подготовили несколько вагонов или даже эшелонов . Самолет с американскими засранцами посадили в Жешуве и те ,не подозревая об этой игре, спокойно сопроводили всё оружие от Польши до Киева со 100% гарантией сохранности. Даже, если Россия узнала бы об этой уловке, бомбить всё равно не стали бы. Англичанка гадит.