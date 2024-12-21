50 лет назад состоялся первый полёт самолёта ВВА-14 Опытный ВВА-14 на лётных испытанияхВ начале семидесятых годов в СССР был построен перспективный самолёт-амфибия ВВА-14.
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50 лет назад состоялся первый полёт самолёта ВВА-14 Опытный ВВА-14 на лётных испытанияхВ начале семидесятых годов в СССР был построен перспективный самолёт-амфибия ВВА-14.
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