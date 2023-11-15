Зеленского на Зеленскую: "первая леди Украины" может стать первым лицом "Слуги народа"

Политическая фигура нынешнего главы государства была оценена на Банковой как крайне "токсичная".Инсайдерский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что Офис президента Украины планирует сделать ставку на Елену Зеленскую, которая нейтрально воспринимается международным сообществом и украинским обществом.