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Зеленского на Зеленскую: "первая леди Украины" может стать первым лицом "Слуги народа"

Зеленского на Зеленскую: "первая леди Украины" может стать первым лицом "Слуги народа"

Политическая фигура нынешнего главы государства была оценена на Банковой как крайне "токсичная".Инсайдерский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что Офис президента Украины планирует сделать ставку на Елену Зеленскую, которая нейтрально воспринимается международным сообществом и украинским обществом.

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