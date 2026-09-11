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"Надежного" застройщика из Алтайского края обвинили в краже 42 млн рублей у клиентов

"Надежного" застройщика из Алтайского края обвинили в краже 42 млн рублей у клиентов

Руководителя ГК "Геометрия" обвинили в мошенничестве на 42 млн рублей при строительстве домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

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