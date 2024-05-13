Употреблял сам и угощал альфа-pvp знакомую.

Шестнадцать лет лишения свободы назначил суд бобруйчанину за сбыт психотропного вещества, повлекший по неосторожности смерть человека в результате потребления, и предоставление помещения для потребления запрещенных веществ.
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