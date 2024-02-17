Троян Зимний 18 февраля 2024 года имеет свои приметы, поверья и традиции Алина ВеременчукДревний народный праздник Троян зимний, который отмечают в воскресенье 18 февраля 2024 года, сопровождается разнообразными метеорологическими признаками, увлекательными преданиями и значимыми обычаями.