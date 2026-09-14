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Происшествия

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В Якутии перед судом предстанет бывший руководитель саморегулируемой организации в сфере строительства, обвиняемый в растрате свыше 110 млн рублей

Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора саморегулируемой организации в сфере строительства, обвиняемого в растрате свыше 110 млн рублей.

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