Равил Гайнетдин «Болгар җыены-2025»тә : Бу көнне тәүбәгә килү көне итеп тә кабул итәбез

Бүген «Болгар җыены» чарасында Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Россия мөфтиләр шурасы рәисе, Баш мөфти, шәех Равил хәзрәт Гайнетдин Ислам динен рәсми рәвештә кабул итүнең 1103 еллыгы белән тәбрикләде.
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