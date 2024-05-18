Гастроли Валерия Гергиева в Туркменистан могут состояться в ближайшее время

Министерство культуры России рассчитывает, что гастроли в Туркмению руководителя Мариинского и Большого театров, маэстро Валерия Гергиева состоятся в ближайшее время, сообщил замминистра культуры России Андрей Малышев в кулуарах Международной конференции министров культуры, посвященной 300-летнему юбилею туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.