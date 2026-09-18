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Стало известно, какие функции скоро уберут из комплектаций авто в РФ

Стало известно, какие функции скоро уберут из комплектаций авто в РФ

В список попадают даже привычные элементы: электронные ассистенты, некоторые системы климат-контроля и отдельные виды мультимедиа В современных автомобилях есть опции и технологии, которые вскоре могут утратить свою привлекательность для покупателей.

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