Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Суд приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, к пожизненному заключению. «Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — цитирует судью ТАСС.