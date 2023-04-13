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    ТАСС: прокуратура...

Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Суд приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, к пожизненному заключению. «Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — цитирует судью ТАСС.

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