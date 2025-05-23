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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Овечкина выложила видео из аэропорта с заполненными багажом тележками: «Как обычно, летим «налегке»

Жена Овечкина выложила видео из аэропорта с заполненными багажом тележками: «Как обычно, летим «налегке»

Супруга хоккеиста «Вашингтона» показала несколько тележек, заполненных багажом. «Как обычно, летим «налегке», – подписала видео Настасия Овечкина.

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