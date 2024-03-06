Энрике о Мбаппе: «Лучший игрок в мире в атакующей трети, его невозможно остановить» 

Форвард «ПСЖ» сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Сосьедадом» (2:1). – Мбаппе доказал, что он лучше всех? – Думаете, Мбаппе нужно это доказывать в 25 лет? Он забивает 50 голов и делает 25 ассистов [за сезон] с любым тренером.