Советы от HR-специалиста: как увеличить доход до шести цифр

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова советует, как увеличить зарплату до шести цифр: повышение квалификации, улучшение переговорных навыков и обсуждение карьерного роста с руководством помогут добиться успеха и финансового роста.
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