Сожгли храм и святыни: протоирей Зинченко рассказал, что ВСУ уничтожили в Погребках духовный центр Ольга БезродняяВ последние дни из Курской области приходят тревожные известия о последствиях конфликта, который затянулся на территории Украины и ее соседей.
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