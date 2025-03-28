Сожгли храм и святыни: протоирей Зинченко рассказал, что ВСУ уничтожили в Погребках духовный центр Ольга БезродняяВ последние дни из Курской области приходят тревожные известия о последствиях конфликта, который затянулся на территории Украины и ее соседей.