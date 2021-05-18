Что нас ждет 18 мая: главное за три минуты

на «Казань Экспо» открывается всероссийская межотраслевая конференция «Машиностроение: стратегии развития» — в первый день пройдет пленарное заседание «Основные тенденции развития машиностроительной отрасли»; в Актаныше пройдет совместное выездное заседание комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и комитета Курултая республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике на тему «Роль родного языка в развитии диалога культур»; Наиль Магдеев в прямом эфире ответит на вопросы пользователи «Инстаграма» — посмотреть запись прямого эфира можно в официальном аккаунте « Мои Челны »; в Москве Второй западный окружной военный суд рассмотрит отказ в удовлетворении жалобы адвокатов Алексея Навального на бездействие СКР в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера; в Париже Апелляционный суд, как ожидается, начнет рассмотрение апелляции по делу россиянина Александра Винника , осужденного на пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.