Ветеран ГРУ Винокуров: Разведка вскрывает реакцию США и НАТО на поражение ВСУ

Ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) и директор Центра военно-дипломатических исследований и оценок Владимир Винокуров заявил, что на данный момент ключевая задача российской военной разведки заключается в анализе вероятной реакции Запада на поражение ВСУ в Донбассе.