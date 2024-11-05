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Ветеран ГРУ Винокуров: Разведка вскрывает реакцию США и НАТО на поражение ВСУ

Ветеран ГРУ Винокуров: Разведка вскрывает реакцию США и НАТО на поражение ВСУ

Ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) и директор Центра военно-дипломатических исследований и оценок Владимир Винокуров заявил, что на данный момент ключевая задача российской военной разведки заключается в анализе вероятной реакции Запада на поражение ВСУ в Донбассе.

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