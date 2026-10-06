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Экс-футболист сборной Португалии после завершения карьеры работает таксистом. Он играл на Евро и Олимпийских играх

Экс-футболист сборной Португалии после завершения карьеры работает таксистом. Он играл на Евро и Олимпийских играх

Бывший футболист сборной Португалии Угу Порфириу после завершения карьеры работает таксистом.Бывший футболист сборной Португалии Угу Порфириу после завершения карьеры работает таксистом.

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