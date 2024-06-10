Премьер-министр Бельгии объявил о своей отставке после поражения своей партии на выборах

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о своей отставке после поражения возглавляемой им фламандской либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD) на выборах в национальный парламент страны.
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