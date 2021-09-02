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Фашизма на Украине нет?

Фашизма на Украине нет?

Перед встречей с Джо Байденом, Зеленский рассказал в музее Холокоста, что никаких нацистов на Украине нет:"Если вы пройдёте по улице Бандеры и свернёте на улицу Шухевича, в сторону памятника УПА в Бабьем Яру, то вы не увидите ни одного нациста.

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