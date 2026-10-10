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Иркутск Сегодня

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Бюджет Иркутской области увеличится: больше денег на зарплаты бюджетникам, социальную поддержку и отопление

Правительство Иркутской области инициировало внесение изменений в бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

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