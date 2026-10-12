PLOS: две бактерии в полости рта могут влиять на показатели мышления

Большее число бактерий Prevotella histicola в полости рта может повышать скорость реакции в когнитивных тестах, а увеличение количества Haemophilus parainfluenzae связано с возможным улучшением рабочей памяти и распознавания эмоций.
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