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Газета.ру

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PLOS: две бактерии в полости рта могут влиять на показатели мышления

PLOS: две бактерии в полости рта могут влиять на показатели мышления

Большее число бактерий Prevotella histicola в полости рта может повышать скорость реакции в когнитивных тестах, а увеличение количества Haemophilus parainfluenzae связано с возможным улучшением рабочей памяти и распознавания эмоций.

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