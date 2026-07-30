Updated Weekly Analysis and Reaction Locations [2026-07-30] E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus Wednesday's session cleared up the structural picture and gave directional confirmation for the midterm — down, aligning with the swing direction.
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