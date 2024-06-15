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Военные новости ★ спецоперация

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🇲🇩🇪🇺🇷🇴 ЕС выделит миллионы евро на модернизацию ПВО Молдавии

🇲🇩🇪🇺🇷🇴 ЕС выделит миллионы евро на модернизацию ПВО Молдавии Совет ЕС принял решение о выделении 9 млн евро из Европейского фонда мира для модернизации ПВО Молдавии.

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