Масштабные акции протеста охватили различные города Франции, собрав суммарно до 500 тыс. участников.
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