Почему Евросоюз катастрофически быстро теряет конкурентоспособность на мировой арене? Как вооружённое противостояние в Персидском заливе разрушило инвестиционный климат арабских монархий? Могут ли военные базы США и НАТО из символа защиты превратиться в первоочередную цель для удара? И существует ли реальная угроза ядерного инцидента из-за бездумной эскалации со стороны Североатлантического альянс… Читать далее: https://govorit.
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