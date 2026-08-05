Почему Евросоюз катастрофически быстро теряет конкурентоспособность на мировой арене? Как вооружённое противостояние в Персидском заливе разрушило инвестиционный климат арабских монархий? Могут ли военные базы США и НАТО из символа защиты превратиться в первоочередную цель для удара? И существует ли реальная угроза ядерного инцидента из-за бездумной эскалации со стороны Североатлантического альянс… Читать далее: https://govorit.