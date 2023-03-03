Владимир Джаралла: Появление журналиста NBC в Крыму может иметь далеко идущие последствия

Журналист из США Макс Блюменталь заявил о попадании журналиста NBC в украинский «список смерти». По его словам, Украина заносит журналистов, которые рассказывают неудобную правду о Крыме, в «список смерти», но на Западе замалчивают эти прецеденты.
Журналист из США Макс Блюменталь заявил о попадании журналиста NBC в украинский «список смерти». По его словам, Украина заносит журналистов, которые рассказывают неудобную правду о Крыме, в «список смерти», но на Западе замалчивают эти прецеденты.
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