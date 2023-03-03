Журналистская Правда

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Надо по сучьей Америке бить ракетами так,чтобы у всех Байденской шараги остались только черепа.Сергей Веселовски...
  • Владимир Соловьев
    ЛЮБАЯ ПРОВОКАЦИЯ АМЕРИКАНЦЕВ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ОТОЗВАТЬСЯ ЭХОМ ОТ ГИПЕРЗВУКА В ВАШИНГТОНЕ И ПЕНТАГОНЕ, В ЭТИХ НАЦИСТСКИ...Богдан Безпалько:...
  • Серж Южанин
    .Юлия Витязева: В ...

Владимир Джаралла: Появление журналиста NBC в Крыму может иметь далеко идущие последствия

Журналист из США Макс Блюменталь заявил о попадании журналиста NBC в украинский «список смерти». По его словам, Украина заносит журналистов, которые рассказывают неудобную правду о Крыме, в «список смерти», но на Западе замалчивают эти прецеденты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх