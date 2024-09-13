Прокуратура начала проверку из-за продажи ёршиков с головой Будды

В ведомство обратился Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак.фото: t.me/kalmprok--> Прокуратура Калмыкии начала проверку после обращения в ведомство Шаджин-ламы республики геше Тензина Чойдак, сообщает пресс-служба пресс-служба надзорного ведомства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии