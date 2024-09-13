Прокуратура начала проверку из-за продажи ёршиков с головой Будды

Сергей Иовенко

Интересно, а что, есть где-то свидетельство как выглядело это божественное существо? Так можно сказать что любое изображение похоже на какое то культовое божество и с этого раздуть вселенский скандал для навязывания религиозными фанатиками своих догматов.